"Роза Хутор" запускает катания после шторма

Горнолыжный курорт "Роза Хутор" возобновляет свою работу после закрытия из-за непогоды. Часть трасс и одна из канатных дорог открыты для туристов.

Любители экстрима вновь смогут показаться на трассах "Роза Хутор". Курорт возобновляет свою работу после того, как все трассы и канатки были закрыты из-за сильного ветра и снегопада. Об этом рассказали в пресс-службе курорта.

"Сегодня по погодным условиям открыты горнолыжные трассы для катания с отметки 1350 м. Канатная дорога "Олимпия" также доступна для гостей"

– пресс-служба курорта

Отмечается, что дополнительные зоны для катания пока запускать в работу не будут.

Ранее сообщалось, что на территории черноморского побережья Сочи и в горном кластере будет наблюдаться ухудшение погоды с 4 по 6 февраля. Жителей и гостей курорта предупреждали о шквалистом ветре, метели и возможном сходе лавин.