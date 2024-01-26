Непогода закрыла сочинские горнолыжные курорты

Сочинский горный кластер закрывает лыжные трассы и канатные дороги из-за сильного ветра со снегом и лавинной опасностью. Ограничения могут продлиться в течение дня.

Горнолыжные курорты Сочи ограничивают свою работу из-за шквалистого ветра, сильных снегопадов и плохой видимости.

В telegram-канале курорта "Газпром Поляна" сообщили, что горнолыжные маршруты были закрыты в связи с опасностью схода лавин. Запустить в работу трассы планируется к вечеру понедельника.

На территории курорта "Красная Поляна" сейчас можно покататься на двух трассах "Первый шаг и "Звездная", остальные маршруты закрыты.

Пресс-служба "Роза Хутор" сообщает, что из-за непогоды не работают канатные маршруты и трассы.

"После тщательного обсуждения и анализа ситуации, принято решение не запускать работу курорта сегодня. На данный момент прогнозируется продолжение снегопада и усиление ветра, сопровождающееся грозой. Эти погодные условия представляют серьезные риски"

– telegram-канал "Роза Хутор"

По данным пресс-службы, курорт должен возобновить свою работу завтра.

Также отмечается, что на территории горного кластера Сочи в течение суток будут неблагоприятные погодные условия для катаний. Возможен сильный ветер, грозы, снижение видимости, налипание мокрого снега на провода и деревья.