Сель преградил движения поездам в Сочи

Дожди привели к схождению селей в Сочи. Один из них обрушился на перегон из Дагомыса в Лоо. В результате движение поездов было приостановлено.

В департаменте транспорта курорта проинформировали о том, что из-за схождения грязевых масс было нарушено движение на перегоне из Дагомыса в Лоо.

Отмечается, что пассажиры электричек, которые остановились из-за ЧП продолжают путь автобусами.

«Были задержаны поезда № 801 "Ласточка" Краснодар - Аэропорт Сочи, а также пригородные поезда № 6814 Имеретинский Курорт - Туапсе и № 6812 Имеретинский Курорт – Туапсе»

– Северо-Кавказская железная дорога

В экстренном ведомстве края уточнили, что причиной схода селя стали обрушившиеся накануне на регион сильные дожди. На месте продолжаются восстановительные работы.