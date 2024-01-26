20 млрд рублей направят в Сочи на реконструкцию набережной

Набережную Сочи ждет масштабное обновление. Инвестиции составят 20 млрд рублей, это позволит нарастить променад и зону отдыха.

В Сочи будет реконструирована Приморская набережная, о проекте, в который будет вложено 20 млрд рублей, рассказали городские власти.

"Будет расширена прогулочная зона, увеличится площадь территорий для пляжного отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий. На первом этапе пройдут работы на 500-метровом участке набережной и пляже "Маяк". Затем реконструируют территорию 1300 метров до Парка им. Фрунзе"

– мэрия Сочи

Инвестиции будут направлены на улучшение гидрозащиты пляжей и на благоустройство набережной. В результате прибрежная полоса увеличится на десятки метров, а современные волноломы станут защитой пляжей от штормов, которые нередко случаются в Черном море.