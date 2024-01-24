Сочи закупит на деньги курортного сбора новые пальмы

Власти Сочи нашли достойное применение средствам, собранным с туристов, отдыхающих в городе-курорте – часть денег потратят на высадку новых экзотических пальм на его улицах, так полюбившихся отдыхающим.

Деньги, собранные в качестве курортного сбора с отдыхающих в Сочи, частично пойдут на озеленение города, причем не на привычные березки и осины, а на пятиметровые пальмы, так полюбившиеся туристам - на эти средства его улицы украсят еще свыше 100 пятиметровых деревьев, написал в своем Telegram-канале глава города-курорта Алексей Копайгородский.

"В этом году в Сочи высадим более сотни крупномерных пальм. Благодаря проекту курортного сбора на Навагинской - одной из самых популярных прогулочных улиц курорта, известной всем нашим соотечественникам, - появятся 80 субтропических деревьев высотой более пяти метров. И еще 50 новых будет на туристических маршрутах и в местах семейного отдыха в Центральном и Хостинском районах города"

- Алексей Копайгородский

Озеленение курорта – это не только вклад в его эстетику, но и в экологию: в рамках утвержденной городскими властями программы уже подбираются территории для дополнительного озеленения, в этом процессе активно участвуют ТОСы и экологи.

В общей сложности в Сочи будет высажено около четырех тысяч пальм, кустарников и деревьев.

Сочинцы и гости курорта должны видеть город зеленым круглый год, - добавил градоначальник.