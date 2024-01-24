Власти Сочи начали считать туристов

Каждый турист, приехавший на отдых в Сочи, будет учтен специальной электронной системой, которая уже начала работать в городе-курорте.

В Сочи заработала электронная система подсчета туристов, написала в своем Telegram-канале первый заместитель главы города-курорта Светлана Калинина.

Старт работы системы был дан уже в январе наступившего 2024 года, ее задача – оптимизировать собираемость курортного сбора, поскольку некоторые гостиницы курорта всяческими способами пытаются избежать этих выплат – так, некоторые владельцы гостиниц принимают оплату за размещение наличными, скрывая точное количество гостей, передает "АиФ-Юг".

С введением новой системы учета такой "фокус" проделать уже не удастся: компьютерная программа выдаст точное количество отдыхающих в каждой гостинице города с указанием, из какого региона они прибыли и сколько дней проведут на отдыхе.

Городские власти рассчитывают, что уже в феврале будут выявлены первые нарушения таких "махинаторов".