Кубанские санатории приняли более 1 млн гостей в 2023 году

Краснодарский край стал лидером по посещаемости здравниц. В прошлом году в санаториях региона отдохнули свыше 1,2 млн человек.

Санатории Кубани стали самыми востребованными в прошедшем году среди отдыхающих. Услугами здравниц региона в 2013 году воспользовались свыше 1,2 млн туристов. Такие данные опубликовал портал "Санатории-России.рф".

На втором месте по посещаемости оказался Ставропольский край. В прошлом году здесь отдохнули свыше 800 тыс гостей.

Закрывают топ-3 крымские санатории. В здравницах Крыма отдохнули более 500 тыс человек.

Отмечается, что на Кубани отдыхающие чаще всего выбирали здравницы Сочи, Геленджика и Анапы. Стоимость путевок в среднем составила от 2 тыс до 2,5 тыс рублей за ночь.

По данным портала, наиболее часто гости санаториев проходили лечение болезней опорно-двигательного аппарата, органов желудочно-кишечного тракта и кардиологии.