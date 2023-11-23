Новые санатории построят в Железноводске

Инвесторы собираются вложить порядка 114 млрд рублей в строительство санаториев в Железноводске. Новые здравницы будут рассчитаны в общей сложности на 10 тыс отдыхающих.

В Железноводске скоро появятся еще 6 санаториев, рассказали в мэрии города-курорта.

В администрации уточнили, что соответствующее рамочное соглашение уже подписано. Согласно документу, планируется открыть на курорте еще шесть здравниц, где смогут отдыхать одновременно 10 тыс гостей.

"Инвестор готов вложиться в строительство санаториев на курорте на сумму около 114 млрд рублей"

– власти

Глава города Евгений Бакулин, комментируя проект, обратил внимание на великолепие местной природы, которая убеждает инвесторов в надежности их вложений.

Евгений Бакулин уточнил, что площадь каждого санатория будет достигать 4 га.