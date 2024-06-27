Вестник Кавказа

Казахстан передал председательство в ШОС Китаю

Казахстан передал председательство в ШОС Китаю
© Фото: сайт Акорда
Китай примет председательство в ШОС, следующий саммит пройдет в 2025 году. За время председательства Казахстана было проведено свыше 15 мероприятий.

Казахстан передал Китаю председательство в Шанхайской организации сотрудничества, сказано в подписанной Астанинской декларации.

Отмечается, что Пекин примет председательство в организации в следующем году. Тогда же в Китае состоится саммит ШОС.

За время председательства Казахстана в рамках объединения было проведено свыше 150 мероприятий по различным направлениям сотрудничества.

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