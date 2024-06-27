Абхазский Сухум побратается с российским Донецком

Уже в нынешнюю субботу, 6 июля, в Абхазии отметят День столицы республики, в этот день Сухум станет городом-побратимом российского Донецка.

Уже через два дня Сухум и Донецк станут городами-побратимами, рассказала начальник управления культуры администрации столицы Наала Хашиг.

Подписание соглашения намечено на 6 июля, в день рождения столицы, передает Sputnik Абхазия.

На предстоящие праздники в Сухум приедут делегации из разных регионов России, добавила Наала Хашиг.

Напомним, День города Сухума ежегодно отмечается в первую субботу июля, в нынешнем году праздники продлятся два дня - 5 и 6 июля.