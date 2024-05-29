Азербайджанская спортсменка стала чемпионкой Европы по борьбе

В Сербии на чемпионате Европы U-20 азербайджанская спортсменка взяла золото. Рузанна Мамедова стала чемпионкой, победив россиянку.
Спортсменка из Азербайджана Рузанна Мамедова стала лучшей на чемпионате Европы U-20, который проходит в Сербии в городе Нови-Саде.
В финале Мамедова провела бой с россиянкой Еленой Куровой (AIN). Поединок проходил в весовой категории 59 кг. Представительница азербайджанской сборной по борьбе одержала победу со счетом 14:10. Рузанна Мамедова завоевала звание чемпионки Европы.
В шаге от пьедестала оказалась Эльвина Керимзаде, выступающая в весе 50 кг. Также в соревнованиях участвовала Наргиз Самедова.