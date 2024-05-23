Вестник Кавказа

Азербайджанский спортсмен завоевал пять золотых медалей на Кубке Евразии

Азербайджанский спортсмен завоевал пять золотых медалей на Кубке Евразии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Международные соревнования по конному спорта прошли в России. Кубок завершился для азербайджанского участника победой - он завоевал пять золотых медалей и посвятил свои успехи Дню независимости Азербайджана.

Спортсмен из Азербайджана Айдын Алибеков на Кубке Евразии Maxima Masters по выездке был отмечен пятью золотыми медалями.

Алибеков взял два «золото» в соревнованиях с тремя лошадьми в первый день, участвуя в конкурсе среди молодых лошадей (5-7 лет), также он заполучил «бронзу» и в программе Prix Sant George. Во второй день турнира спортсмен победил в программе İntermediate 1 Freestyle, а также получил два «золота» среди молодых лошадей.

Кубок проходит в Санкт-Петербурге 26-28 мая. Спортсмен посвятил свою победу Дню независимости Азербайджана, отмечаемому 28 мая.

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