Вестник Кавказа

Второе золото - Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста Зелима Коцоева

Второе золото - Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста Зелима Коцоева
На чемпионате мира по дзюдо азербайджанский спортсмен Зелим Коцоев взял второе «золото». С победой его поздравила Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста Зелима Коцоева с новой победой на чемпионате мира.

Коцоев завоевал золотую медаль, это его второе золото на ЧМ по дзюдо, который проходит в эти дни в ОАЭ.

Первый вице-президент АР поздравила спортсмена с успехами и пожелала ему новых побед.

«Очередную, 2-ю золотую медаль на чемпионате мира, проходящем в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, для Азербайджана завоевал наш спортсмен Зелим Коцоев! Искренне поздравляю чемпиона мира, желаю ему сил, энергии, новых достижений и побед!»

– Мехрибан Алиева

Состязания проводятся в Абу-Даби с 19 по 24 мая.

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