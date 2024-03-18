Вестник Кавказа

Дзюдоист из Азербайджана завоевал золото на чемпионате Европы

Дзюдоист из Азербайджана завоевал золото на чемпионате Европы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанский спортсмен принес очередное золото в копилку сборной республики на чемпионате Европы по дзюдо.

Спортсмен из Азербайджанской Республики Эльджан Гаджиев заработал золотую медаль на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит сейчас в столице Хорватии.

Дзюдоист выступал в категории 90 кг.

В полуфинале он победил спортсмена из Румынии Алекса Крети, а в финале Кристиана Тота из Венгрии.

Ранее сообщалось, что азербайджанский спортсмен Балабей Агаев в первый день соревнований заработал серебряную медаль в первый день соревнований.

Во второй день первое место занял Хидаят Гейдаров в категории 73 кг и стал в четвертый раз чемпионом Европы.

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