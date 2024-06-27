Президенты Азербайджана и Казахстана встретились в Астане

Азербайджанский президент Ильхам Алиев провел переговоры со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым "на полях" саммита ШОС в Астане, пишет пресс-служба Акорды.
Президент АР прибыл на саммит ШОС в качестве почетного гостя. В ходе встречи лидеры страны дали высокую оценку развитию двусторонних отношений.
Они подчеркнули, что сотрудничество Баку и Астаны развивается в духе стратегического партнерства и союзничества, а также наполняется новым содержанием.
Токаев отметил, что визиты в Баку и Шушу были историческими по своему значению. Он добавил, что был придан значительный импульс дальнейшему взаимодействию в ряде ключевых областей.
Алиев и Токаев поговорили о реализации совместных проектов в различных сферах. Они заострили внимание на эффективную работу Срединного коридора.
В свою очередь президент АР поблагодарил коллегу за прием и подтвердил приверженность Азербайджана дальнейшему наращиванию сотрудничества с Казахстаном.
Ильхам Алиев также выразил благодарность за содействие переговорам между Баку и Ереваном. Он заявил, что Астана играет важную роль не только в регионе, но и в мире.
Они также обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в рамках международных организации.
После переговорной части состоялась подписание соглашения по управлению совместным инвестиционным фондом. В присутствии президентов свои подписи поставили представители фондов «Самрук-Казына» и Azerbaijan Investment Holding.