Президенты Азербайджана и Казахстана встретились в Астане

Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев провели переговоры в Астане. Президент Азербайджана прибыл в Казахстан для участия в саммите ШОС.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев провел переговоры со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым "на полях" саммита ШОС в Астане, пишет пресс-служба Акорды.

Президент АР прибыл на саммит ШОС в качестве почетного гостя. В ходе встречи лидеры страны дали высокую оценку развитию двусторонних отношений.

Они подчеркнули, что сотрудничество Баку и Астаны развивается в духе стратегического партнерства и союзничества, а также наполняется новым содержанием.

Токаев отметил, что визиты в Баку и Шушу были историческими по своему значению. Он добавил, что был придан значительный импульс дальнейшему взаимодействию в ряде ключевых областей.

Алиев и Токаев поговорили о реализации совместных проектов в различных сферах. Они заострили внимание на эффективную работу Срединного коридора.

В свою очередь президент АР поблагодарил коллегу за прием и подтвердил приверженность Азербайджана дальнейшему наращиванию сотрудничества с Казахстаном.

Ильхам Алиев также выразил благодарность за содействие переговорам между Баку и Ереваном. Он заявил, что Астана играет важную роль не только в регионе, но и в мире.

Они также обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в рамках международных организации.

После переговорной части состоялась подписание соглашения по управлению совместным инвестиционным фондом. В присутствии президентов свои подписи поставили представители фондов «Самрук-Казына» и Azerbaijan Investment Holding.