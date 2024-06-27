Сухогруз из РФ сняли мели у Стамбула 

Прибывший из России сухогруз сняли с мели у Стамбула. Сейчас он стоит на якоре близ района Бакыркей.

Следовавший из РФ под флагом Барбадоса. сухогруз сел на мель близ Стамбула в Мраморном море и пробыл там неделю. Сейчас он находится на приколе на якорной стоянке.

Перед тем как снять судно с мели на месте проводились водолазные работы. Водолазы, работавшие на мели у берегов Стамбула, столкнулись с рядом технических проблем при освобождении судна. Они должны были бороться с течением, плотностью грунта, а также учитывать возможные повреждения корпуса судна. Однако в итоге сухогруз был успешно освобожден и перемещен на якорную стоянку.

«Судно Lady Ayana, 28 июня севшее на мель в зоне якорной стоянки Ахыркапы, было снято с мели нашими буксирами и снова находится на плаву»

– Главное управление береговой охраны Турции

Планируется, что в Тунис сухогруз прибудет в течение 48 часов.

