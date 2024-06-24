Двигавшийся из России корабль сел на мель возле Стамбула

Сухогруз, следовавший из России, сел на мель у берегов Стамбула. Судно перевозило пшеницу. Турция направило буксир и катер для эвакуации.

Сухогруз, двигавшийся из России, сел на мель у берегов Стамбула в Мраморном море, пишет пресс-служба Генуправления Береговой охраны Турции.

В ведомстве заявили, что 169-метровое судно, которое перевозило пшено из России в Тунис, село на мель у района Ешилкей после того, как встало на якорь.

Отмечается, что Минтранспорта республики направило катер и буксир для эвакуации экипажа к кораблю под флагом Барбадоса.