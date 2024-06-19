Вестник Кавказа

В Стамбуле рухнула жилая четырехэтажка

В Стамбуле рухнула жилая четырехэтажка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В крупнейшем мегаполисе Турции Стамбуле минувшей ночью частично обрушился четырехэтажный жилой дом, спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться люди.

Сегодня ранним утром в районе Бахчелиэвлер на улице Ядигяр в европейской части Стамбула частично обрушилась жилая четырехэтажка, сообщает турецкий телеканал NTV.

На место происшествия были отправлены пожарные, полиция, AFAD и медицинские бригады, которые по прибытии оцепили место происшествия и начали спасательные работы.

Работу спасателей осложняет то, что под завалами могут находиться люди, и разбор завалов приходится вести с максимальными мерами предосторожности.

Данных о пострадавших пока нет, причины произошедшего выясняются.

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