В Стамбуле рухнула жилая четырехэтажка

В крупнейшем мегаполисе Турции Стамбуле минувшей ночью частично обрушился четырехэтажный жилой дом, спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться люди.

Сегодня ранним утром в районе Бахчелиэвлер на улице Ядигяр в европейской части Стамбула частично обрушилась жилая четырехэтажка, сообщает турецкий телеканал NTV.

На место происшествия были отправлены пожарные, полиция, AFAD и медицинские бригады, которые по прибытии оцепили место происшествия и начали спасательные работы.

Работу спасателей осложняет то, что под завалами могут находиться люди, и разбор завалов приходится вести с максимальными мерами предосторожности.

Данных о пострадавших пока нет, причины произошедшего выясняются.