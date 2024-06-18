Запад Турции потрясло сильное землетрясение

Минувшей ночью на западе Турции в городе Маниса произошло сильное землетрясение магнитудой 5,0, его последствия пока неизвестны.

Сегодня ночью Турцию снова сотрясали мощные подземные толчки – на этот раз досталось западу страны, эпицентр землетрясения магнитудой 5,0 пришелся на город Маниса, сообщило в соцсети Х Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Эпицентр подземных толчков находился в 45 км к юго-западу от города Балыкесир с населением около 238 тыс. человек. Подземные толчки были зафиксированы в районе Сома в 01.36 по местному времени (совпадает с мск), а очаг землетрясения находился на глубине 10,24 километра от поверхности земли, уточнили в агентстве.

Информация о наличии разрушений и жертв пока не поступала.