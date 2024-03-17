Мэр Пятигорска не уберег знаковый особняк и извинился

Усадьба братьев Тиц разрушилась в результате работ по сохранению объекта культурного наследия. По факту возбуждено уголовное дело.

Глава Пятигорска выразил искренние извинения за невозможность сохранения исторической усадьбы братьев Тиц, которая была утрачена в результате разрушения стен во время реконструкции, проводимой собственником. Этот случай стал наглядным примером проблем, с которыми сталкиваются культурные памятники в современном мире.

«Собственник разработал научно-проектную документацию на проведение работ по сохранению ОКН (объекта культурного наследия — Ред.). В результате этих работ стены здания разошлись и практически разрушились. Администрация города подала заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по статье 243 УК РФ. Прошу прощения у всех пятигорчан, что не смог сберечь это здание»

– Дмитрий Ворошилов

Усадьба братьев Тиц, возведенная в XIX веке, представляла собой уникальный образец архитектуры того времени и являлась значимым объектом культурного наследия региона. Ее архитектурные особенности, историческая ценность и связь с знаменитыми личностями делали усадьбу объектом пристального внимания как местных жителей, так и туристов. Она была своеобразным символом истории и культуры старого Пятигорска.

Однако, в результате работ собственника, направленных на реконструкцию здания, произошло непоправимое разрушение стен усадьбы братьев Тиц. Этот трагический эпизод привлек к себе внимание общественности и вызвал волну негодования у жителей города, ценящих историю и культурное наследие родного края. Глава Пятигорска, осознав важность сохранения подобных памятников, признал допущенную ошибку и принес публичные извинения за невозможность предотвращения потери.