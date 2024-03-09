3 дворянские усадьбы Грузии, которые стоит посмотреть

В XIX веке в Грузии появились дворянские усадьбы, ставшие образами оригинальной архитектуры и центрами культурной жизни. Расскажем о доме Чавчавадзе, дворце Дадиани и шато Мухрани, у каждого из которых своя история, свои герои.

История Грузии полна свидетельств неоднократных попыток могущественных соседей, таких как Турция и Иран, поставить ее под свой контроль. Очередное вторжение иранского шаха в страну в 1795 году, закончилось разграблением и сожжением Тбилиси. В итоге к 1801 году Восточная Грузия потеряла половину населения.

В марте 1801 года Александр I принял указ, по которому Восточная Грузия становилась губернией в составе России. Позднее в состав Российской империи вошли и земли Западной Грузии. Сближение Грузии с Россией нашло отражение не только в политике, но и в культуре, архитектуре, быте двух народов.

Дом-музей Чавчавадзе в Цинандали

Александр Чавчавадзе — потомок старинного княжеского рода, крестник Екатерины II, генерал русской армии, участник войны 1812 года, дипломат, поэт, меценат, немало сделавший для сближения русской и грузинской культур.

Усадьба в кахетинском селе Цинандали — родовое имение князей Чавчавадзе. С именем Александра Чавчавадзе связана европеизация Грузии. Вернувшись после военных походов 1812-1814 годов, воодушевленный европейской культурой и архитектурой, Чавчавадзе в 1835 году строит усадьбу — двухэтажный особняк, сочетающий в себе два стиля — грузинский и европейский. Нежно-розового цвета каменная отделка и характерные оконные проемы напоминают венецианскую архитектуру, а балкон, переходящий на торце в длинную галерею и украшенный бело-голубой деревянной резьбой возвращает нас к грузинскому традиционному дому.

Вдохновленный садово-парковой эстетикой Европы, Чавчавадзе решает украсить усадьбу парком в английском стиле. Внутренние интерьеры дворца также выдержаны в европейских канонах.

Поэт-романтик, покровитель искусств, Чавчавадзе ставит одну из гостиных первый в Грузии классический рояль, на котором Грибоедов сыграет свой знаменитый вальс, а также будет обучать игре на фортепиано дочь Чавчавадзе — Нино.

Также Чавчавадзе положил начало грузинскому виноделию. Вино из его погреба впервые в стране разлили в бутылки. Здесь хранится коллекция вин Александра Чавчавадзе — более 15 тыс. бутылок.

Дом-музей Чавчавадзе в Цинандали сегодня открыт для посетителей. Он объединяет как сам дом, так и парковую зону, а также винное производство, гостиницу и кафе. Здесь проводятся культурные мероприятия, выставки, концерты, фестивали.

Дворец Дадиани

Дадиани — грузинская княжеская фамилия, владевшая западной провинцией Мегрелией. Существующий сегодня дворец, построенный в 1872-1878 годах для княгини Екатерины Дадиани напоминает Воронцовский дворец в Алупке. Он впечатляет своей монументальностью и архитектурой, сочетающей в себе европейские, грузинские, а также мавританские черты, украшая Зугдиди — административный центр Самегрело.

Дворец Дадиани сегодня — это государственный историко-этнографический музей. Там можно ознакомиться с некоторыми реликвиями, принадлежащими Наполеону, так как одна из княгинь Дадиани была замужем за племянником Бонапарта. К примеру, здесь хранится одна из трех посмертных масок императора (две другие — во Франции и Англии). Примыкающий к дворцу парк — Ботанический сад города Зугдиди площадью 26,4 га, многим деревьям которого более 200 лет.

Шато Мухрани

Мухрани — область в древней Мцхете, чья земля принадлежала князьям Мухранским. Один из князей Мухранских — Константин был предводителем дворянства Тифлисской губернии. После его смерти титул князя Мухранского унаследовал его сын Иване. Служивший в русской армии и за заслуги произведенный в генерал-лейтенанты, после выхода в отставку в 1881 году, Иване становится для своей малой родины Картли тем, кем был Александр Чавчавадзе для Кахетии. Он строит свою усадьбу около Мухрани в европейском стиле, напоминающем французское шато, включающее в себя обширный сад, для оформления которого выписывает садовника из Версаля, а в центре сада устанавливает фонтан.

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Внутреннее убранство усадьбы также включает в себя некоторые инновации, такие как первый в Грузии паркет и первый бильярдный стол. В замке был свой театральный зал на 150 человек, на сцене которого стоял итальянский рояль. Большой поклонник виноделия, секреты которого ему открылись во время его поездок по Франции, Иване начинает производить вино на своем участке близ Мцхеты. Иване прожил недолго, и после его смерти усадьба пришла в упадок. И только в 2011 году усилиями компании "Шато-Мухрани" усадьба обрела свою вторую жизнь.

Сегодня Шато Мухрани — отличная возможность прикоснуться к истории грузинских князей Мухранских, а также отведать местного вина.