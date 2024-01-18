Русские усадьбы на Кавказе: как появились, кому принадлежали?

Что такое усадьба?
Усадьбы в России появились более шести веков назад. В селах древней Руси среди разнообразных строений обычно выделялся так называемый дом владельца. Само слово "усадьба" — однокоренное с глаголом "усаживаться" — во многом было связано с неизменной тягой русского человека к освоению своего участка земли и его обустройством.
В дореволюционные времена усадьба воплощала в себе не просто загородное имение или дом на природе. Она становилась сосредоточением особой семейной атмосферы, здесь обретали душевный покой многие поколения, сюда съезжались на празднества и юбилеи не только сородичи, но и их многочисленные гости. Здесь пели, танцевали, писали и читали стихи, влюблялись и женились, растили детей.
Усадьба в те годы — своего рода "малая родина", отдушина, где можно было отдохнуть от городской суеты и уединиться, мечтая о своем, сокровенном.
Русская усадьба — живая история отечественной культуры, и сохранение ее архитектурного образа и духовного начала очень важно.
Многонациональные поселения на Кавказе
Открытие в конце XVIII века минеральных источников способствовало активному заселению этих земель. Генерал Алексей Ермолов, назначенный Александром I в апреле 1816 года управляющим по гражданской части на Кавказе, предложил местным жителям обустраиваться ближе к источникам, справедливо полагая, что это принесет им немало выгод. Таким образом здесь появились многонациональные поселения, давшие начало строительству таких городов, как Пятигорск. Застраивались местности по российским законам и соответствующим им архитектурным канонам. Как результат, появлялись города, которые привлекали к себе тысячи путешественников.
Усадьбы на Северном Кавказе обустраивались также, как и в остальной России. Но имелось одно отличие — как правило, ими пользовались только в период курортного сезона — с мая по сентябрь. Так как усадьба — это не только хозяйский дом, но и различные хозяйственные постройки, флигели и кухни, отопление на зимний период предусматривалось исключительно для основного дома, если владелец усадьбы планировал провести здесь зиму.
Число флигелей для гостей и построек для обслуги зависело от количества посетителей, приезжавших на воды. Самые дорогие усадьбы, приносящие наибольший доход хозяину, находились поблизости от источников.
Вслед за Пятигорском быстро стал развиваться Кисловодск, где благодаря большим пространствам свободной земли, можно было разбивать многочисленные цветники, сады и парки.
С течением времени промышленное развитие и связанная с ним урбанизация городов Кавказских Минеральных вод изменила первоначальную картину городских усадеб. Тем ценнее то малое, что удалось сохранить.
Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова
Музей включает в себя четыре усадьбы, относящиеся к 1820-м годам.
- Владели усадьбами Василий Чилаев, служивший в Пятигорской военной комендатуре. Именно во флигеле его усадьбы прожил последние два месяца своей жизни Лермонтов.
- Другая усадьба принадлежала генералу Петру Верзилину, в доме которого и произошла ссора Лермонтова с Мартыновым, приведшая к дуэли и смерти поэта.
- Хорошо сохранились здания усадьбы Ильи Уманова, где гостил сослуживец Лермонтова, участник Кавказских походов и русско-турецкой войны 1877-1878 годов Александр Арнольди.
- Последняя усадьба заповедника была построена в 1822 году и принадлежала коменданту Моздокской крепости Котыреву. К заповеднику относится та часть усадьбы, которую летом 1832 года снимал у Котырева композитор Александр Алябьев. Важно, что все постройки музея-заповедника дошли до наших дней в своем первозданном виде.
Основанный в 1912 году и окончательно восстановленный в 1997 году музей-заповедник Лермонтова расположен в самом центре Пятигорска. Маленький домик под камышовой кровлей местные жители называют последним приютом поэта. Здесь он напишет свои последние стихи. Именно из него поэт отправится на дуэль с Мартыновым и сюда же будет доставлено его бездыханное тело.
Музей-усадьба художника Николая Ярошенко
Усадьба, получившая название "Белая вилла", впечатляет своей романтичностью. Сюда после 20-летней службы на Петербургском военном заводе приезжает человек, посвятивший свою жизнь двум служениям — военному делу, так как происходил из офицерской семьи, и художественному ремеслу, которому обучался в Императорской Академии художеств, где в те годы преподавал Иван Крамской. Особое место в творчестве Ярошенко занимали портреты. Их у него более ста. Одновременно Ярошенко являлся активным сторонником и организатором выставок картин передвижников в провинции.
В архитектурном плане усадьба Ярошенко прекрасно вписана в облик Кисловодска второй половина XIX — начала XX века. Помимо многочисленных картин Ярошенко экспозиция музея богата произведениями других художников-передвижников. В гости в усадьбу в Кисловодске приезжали такие знаменитости, как Репин, Короленко, Рахманинов, Куинджи, Менделеев, братья Васнецовы.