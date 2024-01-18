Русские усадьбы на Кавказе: как появились, кому принадлежали?

Освоение Северного Кавказа в начале XIX века привело к быстрому появлению здесь русских городов, таких как Ставрополь, Георгиевск, Кизляр, Моздок, а также усадеб, которые на Кавказе обустраивались, как и в остальной России. Расскажем о некоторых их них.

Что такое усадьба?

Усадьбы в России появились более шести веков назад. В селах древней Руси среди разнообразных строений обычно выделялся так называемый дом владельца. Само слово "усадьба" — однокоренное с глаголом "усаживаться" — во многом было связано с неизменной тягой русского человека к освоению своего участка земли и его обустройством.

В дореволюционные времена усадьба воплощала в себе не просто загородное имение или дом на природе. Она становилась сосредоточением особой семейной атмосферы, здесь обретали душевный покой многие поколения, сюда съезжались на празднества и юбилеи не только сородичи, но и их многочисленные гости. Здесь пели, танцевали, писали и читали стихи, влюблялись и женились, растили детей.

Усадьба в те годы — своего рода "малая родина", отдушина, где можно было отдохнуть от городской суеты и уединиться, мечтая о своем, сокровенном.

Русская усадьба — живая история отечественной культуры, и сохранение ее архитектурного образа и духовного начала очень важно.

© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“

Многонациональные поселения на Кавказе

Открытие в конце XVIII века минеральных источников способствовало активному заселению этих земель. Генерал Алексей Ермолов, назначенный Александром I в апреле 1816 года управляющим по гражданской части на Кавказе, предложил местным жителям обустраиваться ближе к источникам, справедливо полагая, что это принесет им немало выгод. Таким образом здесь появились многонациональные поселения, давшие начало строительству таких городов, как Пятигорск. Застраивались местности по российским законам и соответствующим им архитектурным канонам. Как результат, появлялись города, которые привлекали к себе тысячи путешественников.

© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“

Усадьбы на Северном Кавказе обустраивались также, как и в остальной России. Но имелось одно отличие — как правило, ими пользовались только в период курортного сезона — с мая по сентябрь. Так как усадьба — это не только хозяйский дом, но и различные хозяйственные постройки, флигели и кухни, отопление на зимний период предусматривалось исключительно для основного дома, если владелец усадьбы планировал провести здесь зиму.

Число флигелей для гостей и построек для обслуги зависело от количества посетителей, приезжавших на воды. Самые дорогие усадьбы, приносящие наибольший доход хозяину, находились поблизости от источников.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Вслед за Пятигорском быстро стал развиваться Кисловодск, где благодаря большим пространствам свободной земли, можно было разбивать многочисленные цветники, сады и парки.

С течением времени промышленное развитие и связанная с ним урбанизация городов Кавказских Минеральных вод изменила первоначальную картину городских усадеб. Тем ценнее то малое, что удалось сохранить.

© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“

Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова

Музей включает в себя четыре усадьбы, относящиеся к 1820-м годам.

Владели усадьбами Василий Чилаев, служивший в Пятигорской военной комендатуре. Именно во флигеле его усадьбы прожил последние два месяца своей жизни Лермонтов. Другая усадьба принадлежала генералу Петру Верзилину, в доме которого и произошла ссора Лермонтова с Мартыновым, приведшая к дуэли и смерти поэта. Хорошо сохранились здания усадьбы Ильи Уманова, где гостил сослуживец Лермонтова, участник Кавказских походов и русско-турецкой войны 1877-1878 годов Александр Арнольди. Последняя усадьба заповедника была построена в 1822 году и принадлежала коменданту Моздокской крепости Котыреву. К заповеднику относится та часть усадьбы, которую летом 1832 года снимал у Котырева композитор Александр Алябьев. Важно, что все постройки музея-заповедника дошли до наших дней в своем первозданном виде.

Основанный в 1912 году и окончательно восстановленный в 1997 году музей-заповедник Лермонтова расположен в самом центре Пятигорска. Маленький домик под камышовой кровлей местные жители называют последним приютом поэта. Здесь он напишет свои последние стихи. Именно из него поэт отправится на дуэль с Мартыновым и сюда же будет доставлено его бездыханное тело.

© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“

Музей-усадьба художника Николая Ярошенко

Усадьба, получившая название "Белая вилла", впечатляет своей романтичностью. Сюда после 20-летней службы на Петербургском военном заводе приезжает человек, посвятивший свою жизнь двум служениям — военному делу, так как происходил из офицерской семьи, и художественному ремеслу, которому обучался в Императорской Академии художеств, где в те годы преподавал Иван Крамской. Особое место в творчестве Ярошенко занимали портреты. Их у него более ста. Одновременно Ярошенко являлся активным сторонником и организатором выставок картин передвижников в провинции.

В архитектурном плане усадьба Ярошенко прекрасно вписана в облик Кисловодска второй половина XIX — начала XX века. Помимо многочисленных картин Ярошенко экспозиция музея богата произведениями других художников-передвижников. В гости в усадьбу в Кисловодске приезжали такие знаменитости, как Репин, Короленко, Рахманинов, Куинджи, Менделеев, братья Васнецовы.