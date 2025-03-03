Гора Машук горит на Ставрополье

Теплая ясная погода в Пятигорске привела сегодня к возгоранию одного из склонов Машука, где сохранилась прошлогодняя сухая трава. Огонь уже усмирен, пожарные завершают тушение горы.

Как рассказали в ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю, на знаменитой горе Машук сегодня вечером началось возгорание сухой травы, оставшейся с прошлого сезона.

Уточняется, что к моменту прибытия огнеборцев пожар успел распространиться по склону Машука на территорию в 0,1 гектара.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям ставропольских пожарников расширение площади возгорания было оперативно прекращено. В настоящее время сотрудники МЧС работают над ликвидацией очага огня.

Напомним, что Машук имеет статус памятника природы. Это одна из важнейших природы достопримечательностей курортов КавМинВод.