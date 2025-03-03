Вестник Кавказа

Гора Машук горит на Ставрополье

Гора Машук горит на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теплая ясная погода в Пятигорске привела сегодня к возгоранию одного из склонов Машука, где сохранилась прошлогодняя сухая трава. Огонь уже усмирен, пожарные завершают тушение горы.

Как рассказали в ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю, на знаменитой горе Машук сегодня вечером началось возгорание сухой травы, оставшейся с прошлого сезона.

Уточняется, что к моменту прибытия огнеборцев пожар успел распространиться по склону Машука на территорию в 0,1 гектара.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям ставропольских пожарников расширение площади возгорания было оперативно прекращено. В настоящее время сотрудники МЧС работают над ликвидацией очага огня.

Напомним, что Машук имеет статус памятника природы. Это одна из важнейших природы достопримечательностей курортов КавМинВод.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1125 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пожар в Ставрополе: огонь в банном комплексе локализован

Пожар в Ставрополе: огонь в банном комплексе локализован

Банный комплекс горит в Ставрополе

Банный комплекс горит в Ставрополе

Подозреваемый в жестоком убийстве арестован на Ставрополье

Подозреваемый в жестоком убийстве арестован на Ставрополье

Замыкание привело к пожару в крольчатне в Ставрополе

Замыкание привело к пожару в крольчатне в Ставрополе

Водитель фуры сбил пешехода на трассе на Ставрополье

Водитель фуры сбил пешехода на трассе на Ставрополье

Мужчина пострадал в ночном ДТП на Ставрополье

Мужчина пострадал в ночном ДТП на Ставрополье

В Ставрополе возведут школу почти за 3 млрд рублей

В Ставрополе возведут школу почти за 3 млрд рублей

Улицы Пятигорска временно лишатся водоснабжения

Улицы Пятигорска временно лишатся водоснабжения

Фура попала в тройное ДТП на Ставрополье

Фура попала в тройное ДТП на Ставрополье

Четырех мужчин осудили за беспорядки в махачкалинском аэропорту на Ставрополье

Четырех мужчин осудили за беспорядки в махачкалинском аэропорту на Ставрополье

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы