Для отдыха компаниями рекомендуют города Кубани и Ставрополья

Определены самые популярные направления для отдыха компаниями в марте. Лидерами стали Санкт-Петербург и Москва. В списке также оказались Сочи, Краснодар, Пятигорск и Кисловодск.

Отечественный портал бронирования гостиниц и апартаментов "Твил.ру" выявил самые популярные направления для отдыха компаниями в марте текущего года.

Лидерами данного рейтинга стали Санкт-Петербург с 11% бронирований компаниями, и Москва, которая набрала 10%. Третье место разделили Сочи и Казань – по 4%.

В десятку также вошли Нижний Новгород, Краснодар, Калининград, Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки. Одна ночь в Сочи обойдется в 5,6 тыс рублей, а в Краснодаре – 3,1 тыс рублей.