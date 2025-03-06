Вестник Кавказа

Для отдыха компаниями рекомендуют города Кубани и Ставрополья

Ресторан в Красной поляне
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Определены самые популярные направления для отдыха компаниями в марте. Лидерами стали Санкт-Петербург и Москва. В списке также оказались Сочи, Краснодар, Пятигорск и Кисловодск.

Отечественный портал бронирования гостиниц и апартаментов "Твил.ру" выявил самые популярные направления для отдыха компаниями в марте текущего года.

Лидерами данного рейтинга стали Санкт-Петербург с 11% бронирований компаниями, и Москва, которая набрала 10%. Третье место разделили Сочи и Казань – по 4%.

В десятку также вошли Нижний Новгород, Краснодар, Калининград, Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки. Одна ночь в Сочи обойдется в 5,6 тыс рублей, а в Краснодаре – 3,1 тыс рублей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1145 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Самая длинная набережная на Азовском море появится в Приморско-Ахтарске

Самая длинная набережная на Азовском море появится в Приморско-Ахтарске

Природный пожар в нацпарке Сочи потушен

Природный пожар в нацпарке Сочи потушен

Нефтебаза горит в Туапсе

Нефтебаза горит в Туапсе

Горящий мусорный полигон в Новороссийске тушат круглосуточно

Горящий мусорный полигон в Новороссийске тушат круглосуточно

Разрушенная дождями дорога обновится в Сочи

Разрушенная дождями дорога обновится в Сочи

Лес горел около Джубги в Краснодарском крае

Лес горел около Джубги в Краснодарском крае

В Сочи будут ходить круглосуточные автобусы

В Сочи будут ходить круглосуточные автобусы

Лесные пожары стали чаще происходить на Кубани

Лесные пожары стали чаще происходить на Кубани

Названа дата завершения горнолыжного сезона на курорте &quot;Роза Хутор&quot;

Названа дата завершения горнолыжного сезона на курорте "Роза Хутор"

Горячий Ключ стал одним из главных направлений весной среди малых городов

Горячий Ключ стал одним из главных направлений весной среди малых городов

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы