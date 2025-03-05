Горячий Ключ стал одним из главных направлений весной среди малых городов

Стали известны самые популярные малые города для весеннего отдыха в этом году. В топ-10 попал кубанский город Горячий Ключ.
Отечественный портал бронирования гостиниц и квартир "Твил.ру" назвал самые главные направления для весеннего отдыха в 2025 году среди малых городов России.
Лидером данного рейтинга стал калининградский город Зеленоградск – 17% бронирований. На втором месте оказалась крымская Алушта (11%). Тройку замкнул еще один город-курорт в Калининградской области Светлогорск (9%).
Стоит отметить, что в десятку самых популярных малых городов для путешествий весной попали кубанский Горячий Ключ, ставропольский Железноводск и Судак в Крыму.
В сервисе подчеркнули, что в среднем туристы планируют провести в Горячем Ключе три ночи, за каждую из которых им придется заплатить почти 3 тыс рублей.