Сколько стоит тур в Дагестан на майские праздники?

Стоимость туров в Дагестан на майские начинаются от 40 тыс рублей. В цену не входит перелет. Республика – лидер по спросу среди путешественников.

Дагестан признан самым популярным направлением на Северном Кавказе на майские выходные, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Как заявили в организации, на сегодняшний день республика лидирует по спросу среди путешественников, которые намереваются отдохнуть во время майских праздников.

Туроператоры отмечают, что бронирование туров в Дагестан началось в феврале. При этом они подчеркивают, что пик продаж запланирован на конец марта-начало апреля.

В то же время в АТОР заявили о подорожании экскурсионных туров на 10-15%. Так, четырехдневный тур стоит от 43 тыс рублей не двоих без стоимости авиабилетов.

В Ассоциации уточнили, что цена за туры с авиабилетами стартует с отметки 70 тыс рублей.