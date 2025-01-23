Вестник Кавказа

Сколько стоит тур в Дагестан на майские праздники?

Сколько стоит тур в Дагестан на майские праздники?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стоимость туров в Дагестан на майские начинаются от 40 тыс рублей. В цену не входит перелет. Республика – лидер по спросу среди путешественников.

Дагестан признан самым популярным направлением на Северном Кавказе на майские выходные, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Как заявили в организации, на сегодняшний день республика лидирует по спросу среди путешественников, которые намереваются отдохнуть во время майских праздников.

Туроператоры отмечают, что бронирование туров в Дагестан началось в феврале. При этом они подчеркивают, что пик продаж запланирован на конец марта-начало апреля.

В то же время в АТОР заявили о подорожании экскурсионных туров на 10-15%. Так, четырехдневный тур стоит от 43 тыс рублей не двоих без стоимости авиабилетов.

В Ассоциации уточнили, что цена за туры с авиабилетами стартует с отметки 70 тыс рублей.

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