Парк транспорта Пятигорска пополнят уральские трамваи

Вскоре на трамвайных линиях курортного Пятигорска появятся четыре новых состава, собранных на Уралтрансмаше в Екатеринбурге – филиале знаменитой корпорации "Уралвагонзавод".

Уральских трамваев в ставропольском курортном Пятигорске станет больше – уже в июне нынешнего 2025 года парк общественного транспорта города пополнят 4 новых состава, которые произведут на уральском АО "Уралтрансмаш", сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

Аукцион по выбору поставщика общественного транспорта завершился на Ставрополье, "Уралтрансмаш" был единственным поставщиком, принявшим в нем участие, общая стоимость контракта составляет 400 млн рублей, передает "Интерфакс".

Уже до 30 июня четыре трамвая будут доставлены в город-курорт – они будут односторонними, односекционными, частично низкопольными и будут вмещать не менее 150 человек.

Новые трамваи будут оборудованы по последнему слову техники - видеонаблюдением, системой ГЛОНАСС, антивандальными сиденьями и современной мощной вентиляцией. Напомним, по улицам Пятигорска уже год курсирует один уральский трамвай, нареканий на рельсовый транспорт у горожан и гостей города нет.