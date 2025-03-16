Вестник Кавказа

Парк транспорта Пятигорска пополнят уральские трамваи

Парк транспорта Пятигорска пополнят уральские трамваи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вскоре на трамвайных линиях курортного Пятигорска появятся четыре новых состава, собранных на Уралтрансмаше в Екатеринбурге – филиале знаменитой корпорации "Уралвагонзавод".

Уральских трамваев в ставропольском курортном Пятигорске станет больше – уже в июне нынешнего 2025 года парк общественного транспорта города пополнят 4 новых состава, которые произведут на уральском АО "Уралтрансмаш", сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

Аукцион по выбору поставщика общественного транспорта завершился на Ставрополье, "Уралтрансмаш" был единственным поставщиком, принявшим в нем участие, общая стоимость контракта составляет 400 млн рублей, передает "Интерфакс".

Уже до 30 июня четыре трамвая будут доставлены в город-курорт – они будут односторонними, односекционными, частично низкопольными и будут вмещать не менее 150 человек.

Новые трамваи будут оборудованы по последнему слову техники - видеонаблюдением, системой ГЛОНАСС, антивандальными сиденьями и современной мощной вентиляцией. Напомним, по улицам Пятигорска уже год курсирует один уральский трамвай, нареканий на рельсовый транспорт у горожан и гостей города нет.

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