Достопримечательности в миниатюре появились на улицах Пятигорска

Новая удивительная достопримечательность была создана недавно на улицах Пятигорска. Это небольшие копии самых известных городских локаций. Все скульптуры выполнены из бронзы.

Курортная зона Пятигорска обзавелась новой любопытной достопримечательностью, подробности рассказал глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

"На центральной аллее проспекта Кирова от Цветника и выше к Академической галерее теперь можно увидеть бронзовые копии наших достопримечательностей"

– градоначальник

По словам мэра, туристы и жители Пятигорска теперь могут узнать в одном месте и как выглядел первый трамвай курорта, и что представляет из себя беседка Эолова арфа, и в какой позе отлит Михаил Лермонтов в знаменитом памятнике – первом в России.

Ворошилов подчеркнул, что все миниатюры сделаны местными мастерами, они представляют собой точнейшие копии оригиналов.

Каждая мини-скульптура снабжена QR-кодом, с помощью которого можно узнать историю ее создания.