Достопримечательности в миниатюре появились на улицах Пятигорска

Курортная зона Пятигорска обзавелась новой любопытной достопримечательностью, подробности рассказал глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.
"На центральной аллее проспекта Кирова от Цветника и выше к Академической галерее теперь можно увидеть бронзовые копии наших достопримечательностей"
– градоначальник
По словам мэра, туристы и жители Пятигорска теперь могут узнать в одном месте и как выглядел первый трамвай курорта, и что представляет из себя беседка Эолова арфа, и в какой позе отлит Михаил Лермонтов в знаменитом памятнике – первом в России.
Ворошилов подчеркнул, что все миниатюры сделаны местными мастерами, они представляют собой точнейшие копии оригиналов.
Каждая мини-скульптура снабжена QR-кодом, с помощью которого можно узнать историю ее создания.