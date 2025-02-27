В Пятигорске после реконструкции открыли мост через Подкумок

Обновленный после реконструкции мост открыли в Пятигорске. Объект должен улучшить транспортную ситуацию в городе.

В Пятигорске выполнили реконструкцию моста через Подкумок. Власти Ставрополья отметили, что открытие транспортного объекта улучшит сообщение между городом-курортом и Горячеводском.

"После большой реконструкции открыли сегодня мост через реку Подкумок в Пятигорске. Это важная транспортная артерия города-курорта, завершения работ ждали и жители, и гости. Теперь здесь повысится безопасность и динамика движения — меньше вероятность пробок и ДТП. Плюс станет лучше транспортное сообщение между Пятигорском и Горячеводском"

– губернатор Ставрополья Владимир Владимиров

Сообщается, что в рамках реконструкции были модернизированы опоры и пролеты моста, также было заменено дорожное полотно, уложены трамвайные пути, обустроены тротуары.

Отмечается, что были обновлены коммуникации, а также переделаны подъезды к мосту.