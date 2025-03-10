Утреннее землетрясение ощутили в Пятигорске

Пятигорск в Ставропольском крае ощутил землетрясение, магнитуда которого достигла 3,5. Оно произошло сегодня в 4 утра.
Подземные толчки магнитудой 3,5 потрясли Ставропольский край сегодня утром. Сообщение об этом распространил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Сейсмическую активность зафиксировали примерно в 4 утра. Эпицентр находился в 5 км от Пятигорска. Его глубина составила 5 км.
Сообщается, что местные жители ощущали подземные толчки.
Напомним, что еще одно землетрясение на Ставрополье случилось накануне днем. Они были зафиксированы в Минераловодском округе почти в 3 часа дня.