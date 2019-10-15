Время Лермонтова: что поэт делал в Азербайджане

24 января в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ откроется выставка "Время Лермонтова. Великий поэт в культуре Азербайджана", посвященная 210-летию поэта, прозаика, драматурга, художника и воина.
Лермонтов был храбрым офицером и участником Кавказской войны. Во время первой южной ссылки побывала на азербайджанских землях, о чем лично писал в письме другу Святославу Раевскому "переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе", заинтересовался азербайджанским языком и учился ему у родоначальника азербайджанской реалистической литературы, философа-материалиста Мирзы Фатали Ахундова.
Что можно будет увидеть на выставке?
- На выставке публике впервые будет представлен неизвестный ранее прижизненный портрет поэта, который усилиями РОО "Время Лермонтова" и частного коллекционера удалось вернуть в Россию из США.
- В экспозиции специального мультимедийного зала "Импровизация", посвященной поэтическим откликам Лермонтова и Ахундова на смерть Пушкина, а также поэме Лермонтова "Демон", можно будет увидеть авторские офорты на бумаге и ткани по иллюстрациям Михаила Врубеля и артобъекты, посвященные героям произведений Лермонтова.
- Особый колорит импровизационному залу придает арт-объект с иллюстрациями восточной сказки Лермонтова "Ашик-Кериб", написанной Лермонтовым по мотивам азербайджанской версии одноименной народной сказки про странствующего певца.
- В зале выставки "Время Лермонтова" воссозданы интерьеры литературного салона первой трети XIX века, которые украшает мебель эпохи, копии портретов членов семьи Лермонтова и пейзажей, написанных поэтом, литографии и книги XIX века, стилизация одежды членов семьи Лермонтова, выполненная реконструктором исторической моды Еленой Потаповой.
- Отдельный подарок зрителям – экспозиция народного художника России, скульптора Александра Бурганова, посвященная классику русской литературы. Впервые публике покажут бюст Лермонтова, созданный специально к юбилею поэта.
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