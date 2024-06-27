Эрдоган: угрозы Израиля Ливану нацелены на мир и спокойствие на Ближнем Востоке

В ходе встречи с Владимиром Путиным Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары сотрудничать для урегулирования в Сирии. Они также поговорили о ситуации на Ближнем Востоке.

На встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана поднималась тема сирийского урегулирования, пишет канцелярия турецкого лидера.

В ходе переговоров Эрдоган заявил, что Турция настроена на сотрудничество для урегулирования сирийского вопроса и борьбы с терроризмом в этой стране.

Он напомнил о принятии шагов для прекращения нестабильности, которая образовалась в Сирии в результате гражданской войны и создает почву для террористических организаций.

Турецкий лидер также отметил, что атака Израиля на Палестину и угрозы Ливану нацелены на мир и спокойствие на Ближнем Востоке.

Президент добавил, что эскалация конфликта нанесет ущерб региону. Эрдоган также призвал мировое сообщество обратить на это внимание и остановить Тель-Авив.