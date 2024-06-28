Вестник Кавказа

Санатории Железноводска остались без воды из-за аварии

Санатории Железноводска остались без воды из-за аварии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Часть Железноводска сегодня остается без водоснабжения. Причиной отключения стала авария, в настоящее время ведутся восстановительные работы.

Жители и гости курорта Железноводск в четверг столкнулись с последствиями аварии на водоканале - им временно отключили воду.

"Установлено, что подающий водовод поврежден коммерческой организацией при выполнении земляных работ. В 16:30 подача воды по этой магистрали прекращена. Крайводоканал ведет аварийно-восстановительные работы (АВР)"

– Ставрополькрайводоканал

Под отключение попали 400 абонентов, включая 13 санаториев, гостиницу "Жемчужина Кавказа", СТ " Ясная поляна". При этом в санаториях имеется запас воды, которой должно хватить на сутки.

Осуществляется подвоз воды автоцистерной, водоканал принимает заявки.

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