Вестник Кавказа

Кинотеатр превратится в санаторий в Железноводске

Строительство в Физули
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Порядка 1,5 млрд будет вложено в перестройку заброшенного кинотеатра в Железноводске. На его месте появится санаторий, где будут лечить широкий спектр заболеваний.

В городе Железноводске, известном своими лечебными минеральными источниками, стартует уникальный проект по строительству современного санатория. Он будет возведен на месте  заброшенного кинотеатра. Планируется, что данное строение площадью 10 тысяч квадратных метров будет обладать инновационным дизайном и функциональностью с учетом потребностей гостей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, органов опоры движения, дыхания, ЖКТ и почек.

Согласно планам, предполагается, что санаторий в будет располагать 170 номерами различных категорий, обеспечивая комфортное размещение для разнообразных категорий гостей. Особое внимание будет уделено обустройству помещений общего пользования, ресторанов, салонов красоты, спортивных залов и, конечно же, бассейна.

Главным акцентом деятельности санатория в Железноводске станет лечение и профилактика заболеваний, оказание медицинской помощи и реабилитации по ряду направлений. Специализация учреждения будет охватывать широкий диапазон заболеваний: от проблем сердечно-сосудистой системы до патологий опорно-двигательного аппарата.


 

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