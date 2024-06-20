Вестник Кавказа

Кисловодск расширил коечный фонд в санаториях

Гостиничный номер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
После строительства ряда отелей, гостиниц и других объектов размещения гостей города в Кисловодске увеличилось общее количество койко-мест, предназначенных для туристов. Мэр города Евгений Моисеев ожидает рост экономики курорта.

За нынешний год в Кисловодске коечный фонд увеличился на 850 мест за счет строительства шести новых объектов размещения туристов. Об этом сообщает глава города Евгений Моисеев.

"За шесть месяцев 2024 года в Кисловодске наблюдается увеличение числа койко-мест в коллективных средствах размещения. За этот период на территории курортного города был открыт один санаторий, апарт-отель, пансионат, две гостиницы и один бутик-отель".

- Евгений Моисеев

Теперь санатории и отели города могут принять на 5% больше человек, чем в 2023 году. Вместе с этим создано более 500 рабочих мест в туристической сфере. Это обеспечивает отрасли конкурентоспособность и делает город более привлекательным как для приезжих, так и местных жителей.

В будущем мэр Кисловодска ожидает увеличение инвестиционных проектов в туризме, которые обеспечат городу рост экономики.

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