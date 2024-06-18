Санаторий "Источник" открылся в Кисловодске

Новый санаторий, построенный азербайджанскими компаниями, открылся в Кисловодске. В церемонии участвовали губернатор Ставрополья и посол Азербайджана в РФ.

Еще один санаторий заработал в Кисловодске – здравница "Источник Кисловодск" была построена на средства иностранных инвесторов, а именно азербайджанского бизнеса. Сообщение о торжественной церемонии опубликовано на сайте краевого правительства.

В открытии санатория участвовал глава региона. В церемонии также принимал участие посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы. Присутствовал на ней и инвестор проекта Асабил Гасымов.

Владимир Владимиров подчеркнул, что в новом санатории предусмотрено все, что необходимо для заботы о людях.

"Такие объекты, которые мы все чаще открываем на Кавказских Минеральных Водах принесут здоровье жителям наших стран, достойный успех инвестору, и будут укреплять наше межгосударственное сотрудничество"

– Владимиров

Полад Бюльбюль оглы выразил удовлетворение в связи с инвестициями, которые представители азербайджанских деловых кругов делают в РФ и, в частности, в Ставрополье. Посол подчеркнул, что "Источник" станет уже третьим по счету крупным санаторием Кавминвод, задача которого – возвращать здоровье и россиянам, и азербайджанцам.

"Потому что в Азербайджане очень любят Кавминводы. Надеюсь, что этот высокий уровень взаимоотношений будет только укрепляться"

− Полад Бюльбюль оглы

Напомним, "Источник Кисловодск" открыт на базе бывшей здравницы, которая называлась санаторий "Академический", его зданию исполнилось 90 лет. Историческое строение отреставрировали, рядом возвели новые корпусы.

"Новый санаторий – это высокотехнологичная курортная здравница высшей медицинской категории и сервиса уровня 5 звезд"

– пресс-служба

Гости смогут выбрать себе номер из семи категорий. В санатории будет налажено лечение целого хронических болезней, от сердечно-сосудистой и дыхательной системы до органов движения. Помогут здесь и тем, кто страдает от урологических и гинекологических заболеваний.

Напомним, Кисловодск был основан в 1803 году. Спустя сто лет он получил статус города. Сейчас Кисловодск – второй в России после Сочи город по количеству санаториев. Название города происходит от народного наименования нарзана, который называли "кислой водой".