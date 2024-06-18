Поток туристов в Кисловодск увеличился

За последние месяцы отмечается рост желающих посетить оздоровительные курорты города Кисловодск. Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов назвал причины притока гостей в город.

Поток гостей со всей страны в Кисловодск за январь-апрель 2024 года вырос более чем на 5% по сравнению с таким же периодом за 2023 год. В течение указанного времени в санатории и отели города заселилось около полумиллиона человек.

Министр туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Андрей Толбатов предполагает, что рост туристов связан с увеличением числа услуг в оздоровительных учреждениях, развитием турмаршрутов и инфраструктуры в целом.

Кисловодск – один из самых крупных отечественных оздоровительных курортов федерального значения. Город славится своими минеральными водами, лечебной грязью и мягким климатом. В свое время Кисловодск активно посещали Лермонтов, Чехов и другие великие русские писатели для лечебных целей.