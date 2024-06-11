Вестник Кавказа

Кисловодск обзаведется «Золотым кольцом»

Статуя орла в Кисловодском национальныом парке
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
«Золотое кольцо» появится в историческом парке Кисловодска. Беговая часть будет выполнена из резинового покрытия. Работы скоро завершатся.

Мэрия Кисловодска сообщила о скором появлении в историческом парке города четырехкилометрового «Золотого кольца». Там жители и гости смогут заниматься бегом и ходьбой.

Как отметил глава курорта Евгений Моисеев, данное прогулочное кольцо удалось предусмотреть в рамках благоустройства Комсомольского парка и Старого озера.

Беговая часть планируется сделать из современного резинового покрытия смешанного типа. Оно обеспечит хорошую амортизацию, экологичность и высокую силу трения.

Отмечается, что работы закончатся скоро. Власти города выразили уверенность в том, что «Кольцо» станет отличным местом для прогулок и занятий спортом.

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