Кисловодск обзаведется «Золотым кольцом»

«Золотое кольцо» появится в историческом парке Кисловодска. Беговая часть будет выполнена из резинового покрытия. Работы скоро завершатся.
Мэрия Кисловодска сообщила о скором появлении в историческом парке города четырехкилометрового «Золотого кольца». Там жители и гости смогут заниматься бегом и ходьбой.
Как отметил глава курорта Евгений Моисеев, данное прогулочное кольцо удалось предусмотреть в рамках благоустройства Комсомольского парка и Старого озера.
Беговая часть планируется сделать из современного резинового покрытия смешанного типа. Оно обеспечит хорошую амортизацию, экологичность и высокую силу трения.
Отмечается, что работы закончатся скоро. Власти города выразили уверенность в том, что «Кольцо» станет отличным местом для прогулок и занятий спортом.