Туристы в Кисловодске смогут увидеть единственные в России следы динозавров

Следы древних динозавров включат в туристический маршрут в Кисловодске. Уникальная находка была сделана учеными в 2019 году, больше нигде в России следов динозавров не встречается.

Достопримечательностей на курорте Кисловодск стало больше - на территории найдены единственные в России отпечатки следов динозавра.

Следы динозавров обнаружены на обломке скалы возле Лермонтовского источника, нигде в других местах России ученые никогда не встречали доказательств обитания динозавров.

"Кисловодск стал первым и пока что единственным местом в стране, где был найден след, подтверждающий обитание игуанодонов на территории России. Хотим сделать посещение находки в рамках новой городской бесплатной экскурсии"

– глава курорта Евгений Моисеев

По его словам, исследователи нашли несколько отпечатков следов динозавра, первые - в 1988 году. Те следы, что войдут в туристические маршруты, были найдены в 2019 году.

Игуанодон - крупный травоядный динозавр, длина его тела с хвостом в среднем составляла 10 метров. Динозавр с короткими передними лапами питаться листьями, растущими на высоте 4-5 метров над землей.