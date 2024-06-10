Туристы в Кисловодске смогут увидеть единственные в России следы динозавров

Достопримечательностей на курорте Кисловодск стало больше - на территории найдены единственные в России отпечатки следов динозавра.
Следы динозавров обнаружены на обломке скалы возле Лермонтовского источника, нигде в других местах России ученые никогда не встречали доказательств обитания динозавров.
"Кисловодск стал первым и пока что единственным местом в стране, где был найден след, подтверждающий обитание игуанодонов на территории России. Хотим сделать посещение находки в рамках новой городской бесплатной экскурсии"
– глава курорта Евгений Моисеев
По его словам, исследователи нашли несколько отпечатков следов динозавра, первые - в 1988 году. Те следы, что войдут в туристические маршруты, были найдены в 2019 году.
Игуанодон - крупный травоядный динозавр, длина его тела с хвостом в среднем составляла 10 метров. Динозавр с короткими передними лапами питаться листьями, растущими на высоте 4-5 метров над землей.