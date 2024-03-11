Библиотеки под открытым небом открылись в Кисловодске 

В Кисловодске заработали библиотеки под открытым небом. Каждый может взять книгу почитать или забрать совсем, а на ее место принести другую.

В Кисловодске реализован проект – открытые библиотеки. Эта идея призвана сделать чтение более доступным и привлекательным для местных жителей и гостей города.

Что такое библиотеки под открытым небом?

Библиотеки под открытым небом – это специально оборудованные уличные стеллажи, на которых размещена литература различных жанров: от классики до современных бестселлеров. Любой желающий может взять книгу себе на время, оставить прочитанное произведение или же принести свои книги для обмена.

«Таким образом приобщаем население к чтению и продвигаем бумажную книгу. Со стороны жителей и гостей города надеемся на бережное отношение к нашему проекту»

– глава Кисловодска Евгений Моисеев.

По его словам, главная цель библиотек под открытым небом – распространение культуры чтения среди населения. Это отличная возможность не только бесплатно получить доступ к книгам, но и поделиться своими литературными предпочтениями с другими людьми.

Одним из основных преимуществ таких библиотек является их круглосуточная доступность. Каждый может прийти в любое время суток и выбрать книгу по своему вкусу.

