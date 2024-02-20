Книга и картины художника Аддиса Гаджиева представлены в Иностранной библиотеке

В Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино в Москве состоялась презентация первого сборника рассказов выдающегося художника и сценографа Аддиса Гаджиева. На мероприятии были представлены и его картины.

Презентация книги "Особенности жизни больших городов" Аддиса Гаджиева – художника театра, кино и телевидения, живописца и графика – прошла сегодня в Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино в Москве.

На мероприятии был представлен сборник новелл Аддиса Гаджиева. Гости также могли познакомиться с его картинами.

Организаторы презентации – Представительство Фонда Гейдара Алиева в России, Библиотека иностранной литературы имени Рудомино и ее Азербайджанский культурный центр.

Биография Аддиса Гаджиева

Художник родился в 1964 году в Баку. Окончил Азербайджанское художественное училище им. А. Азим-заде, после – ВГИК, где получил специальность "Художник кино и телевидения".

В 1988 году Гаджиев пришел в кинематограф, затем занялся рекламой на телевидении и музыкальными видео. Он создал визуальный образ более чем двух десятков фильмов и сериалов. Работает художник и в области сценографии – он участвовал в создании спектаклей, концертов и торжественных церемоний, в том числе премий ТЭФИ и GQ.

Аддис Гаджиев был удостоен ряда премий в рекламе и кино, его живописные и графические работы хранятся в собраниях по всему миру.

Прозой художник увлекся в 2010 году. Он автор более чем сотни рассказов.