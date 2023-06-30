Кабардино-Балкария примет фестиваль воздушных шаров

В эти выходные в Кабардино-Балкарии пройдет фестиваль воздушных шаров. Мероприятие состоится в комплексе «Гедуко».

Фестивали воздушных шаров пройдет в Кабардино-Балкарии уже в эти выходные. Особенностью фестиваля станет финал республиканского конкурса «Лучшая молодая образцовая семья».

«Такое мероприятие пройдет в республике впервые, приурочено оно ко Дню семьи любви и верности. С 5 по 7 июля в комплексе «Гедуко» вас ждет программа для всей семьи»

– администрация главы Кабардино-Балкарии.

В рамках фестиваля также будут проводиться полеты на аэростатах – это увлекательное путешествие в небо, которое позволит гостям увидеть горные пейзажи с высоты птичьего полета. Для любителей скорости и азарта будут доступны заезды на картингах.

Однако фестиваль воздушных шаров не только о спортивных состязаниях, но и о творческих мероприятиях и развлечениях. Для гостей праздника будут организованы увлекательные мастер-классы, где каждый сможет научиться создавать шедевры своими руками. Кроме того, на фестивале не обойдется и без музыкальной и детской анимационно-патриотической программы.