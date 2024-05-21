Вестник Кавказа

Энергетик незаконно стал халяльным в Ингушетии

Газировка и сок
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Производитель энергетического напитка Gorillа заплатит штраф за незаконное размещение на банках напитка знака «халяль». Согласно ГОСТу, халяльная пища не должна содержать вредных компонентов, а энергетики вредят здоровью.

Специалисты антимонопольной службы в Ингушетии обязали владельцев компании, которая производит энергетик Gorilla прекратить печать на банке знак  «халяль».

«Согласно ГОСТу, халяльная пища не должна содержать вредных компонентов. Само слово дословно переводится как „дозволенное“, „разрешенное“»

– Пояснили в УФАС

Далее отмечается, что данный знак повышает доверие покупателей к отмеченной им продукции. В то время как производитель напитка вводит покупателей в заблуждение: употребление энергетиков вредно для здоровья.

 В итоге производителя обязали выплатить штраф.

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