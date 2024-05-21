Энергетик незаконно стал халяльным в Ингушетии

Производитель энергетического напитка Gorillа заплатит штраф за незаконное размещение на банках напитка знака «халяль». Согласно ГОСТу, халяльная пища не должна содержать вредных компонентов, а энергетики вредят здоровью.
Специалисты антимонопольной службы в Ингушетии обязали владельцев компании, которая производит энергетик Gorilla прекратить печать на банке знак «халяль».
«Согласно ГОСТу, халяльная пища не должна содержать вредных компонентов. Само слово дословно переводится как „дозволенное“, „разрешенное“»
– Пояснили в УФАС
Далее отмечается, что данный знак повышает доверие покупателей к отмеченной им продукции. В то время как производитель напитка вводит покупателей в заблуждение: употребление энергетиков вредно для здоровья.
В итоге производителя обязали выплатить штраф.