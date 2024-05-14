Вестник Кавказа

Дагестан обзаведется представительством "Роскачества-Халяль"

Дагестан обзаведется представительством "Роскачества-Халяль"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казани прошла встреча премьера Дагестана с главой "Роскачества-Халяль". Стороны обсудили вопросы реализации соглашения. Дагестан заинтересован в активном сотрудничестве.

В Казани состоялась встреча дагестанского премьера Абдулмуслима Абдулмуслимова с главой органа по сертификации продукции и услуг "Роскачество-Халяль" Казимиром Байрамуковым и его заместителем Маратом Низамовым.

Переговоры состоялись на полях международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum 2024".

Стороны поговорили о реализации соглашения, которое было подписано торгово-промышленной палатой РД и АНО "Российская система качества".

Абдулмуслимов заявил, что Дагестан намерен развивать Систему добровольной сертификации "Халяль", в том числе по методике и требованиям признанных в стране стандартов халяль.

Он подчеркнул, что республика заинтересована в активном сотрудничестве с Роскачеством, чтобы повысить качество производства продукции и услуг.

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