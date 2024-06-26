Вестник Кавказа

Коммунальная авария закрыла пляжи крымской Феодосии

Коммунальная авария закрыла пляжи крымской Феодосии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Легендарные пляжи крымской Феодосии временно закрылись для отдыхающих из-за аварии на городском коллекторе – нечистоты просочились в морскую воду, сообщил глава администрации курортного города.

Пляжи крымской Феодосии закрыли для отдыхающих из-за коммунальной аварии на коллекторе, написал в своем Telegram-канале глава администрации города Игорь Ткаченко.

"На коллекторе в устье реки Байбуга произошла авария. Сейчас бригады "Воды Крыма" приступили к ремонтно-восстановительным работам. Поэтому временно вводим ограничение на купание на пляжах Феодосийского залива"

- Игорь Ткаченко

Сколько времени займет ремонт, градоначальник не сообщил, попросив жителей и гостей города пока воздержаться от купания в море в районе устья реки, он извинился за причиненные неудобства и заверил, что плажи откроются сразу после завершения ремонта.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1715 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Авария оставила без света два района Новороссийска

Авария оставила без света два района Новороссийска

Два катера не поделили Дон, есть жертва

Два катера не поделили Дон, есть жертва

Автобус врезался в грузовик на Дону

Автобус врезался в грузовик на Дону

Массовое ДТП на трассе &quot;М-4 Дон&quot;: есть пострадавшие

Массовое ДТП на трассе "М-4 Дон": есть пострадавшие

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы