Коммунальная авария закрыла пляжи крымской Феодосии

Легендарные пляжи крымской Феодосии временно закрылись для отдыхающих из-за аварии на городском коллекторе – нечистоты просочились в морскую воду, сообщил глава администрации курортного города.
Пляжи крымской Феодосии закрыли для отдыхающих из-за коммунальной аварии на коллекторе, написал в своем Telegram-канале глава администрации города Игорь Ткаченко.
"На коллекторе в устье реки Байбуга произошла авария. Сейчас бригады "Воды Крыма" приступили к ремонтно-восстановительным работам. Поэтому временно вводим ограничение на купание на пляжах Феодосийского залива"
- Игорь Ткаченко
Сколько времени займет ремонт, градоначальник не сообщил, попросив жителей и гостей города пока воздержаться от купания в море в районе устья реки, он извинился за причиненные неудобства и заверил, что плажи откроются сразу после завершения ремонта.