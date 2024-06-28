Вестник Кавказа

Избавься от головной боли. Невролог о головной боли, мигрени, опухоли мозга, метеозависимости.

В программе "На здоровье", медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

В этом выпуске невролог Павел Бранд расскажет о том, какая головная боль может быть опасна. Мы поймём, как болит голова, если есть подозрение на опухоль мозга, узнаем, чем лечить головную боль при смене погоды. Также выясним, сколько раз в неделю можно пить обезболивающие препараты без вреда для здоровья и поймём, какие врачи помогут правильно поставить диагноз, чтобы назначить необходимое лечение.

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