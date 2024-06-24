Вестник Кавказа

Поезда из Тбилиси в Батуми будут ходить чаще летом

Поезда из Тбилиси в Батуми будут ходить чаще летом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ближайший месяц поезда по маршруту Тбилиси-Батуми будут ездить чаще. Причина – возросший пассажиропоток.

В Грузии увеличили количество поездов из Тбилиси в Батуми и в обратном направлении. Об этом сказано в заявлении "Грузинской железной дороги" (ГЖД).

Решение о запуске дополнительных рейсов связано с возросшим пассажиропотоком.

Согласно расписанию, поезд из столицы Грузии будет отправляться в 06:30 по местному времени и прибывать в Батуми в 11:38. В обратном направлении поезд будет выезжать в 14:20, а прибывать – в 19:28.

В пресс-службе ГЖД отметили, что дополнительные рейсы будут осуществляться в период с 5 по 31 июля.

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