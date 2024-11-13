Михаил Мишустин направил Ильхаму Алиеву поздравление с днем рождения

24 декабря лидер Азербайджана Ильхам Алиева отметит 63-летие. Одним из первых президента республики поздравил глава российского правительства Михаил Мишустин.
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения лидера республики.
В письме Мишустин отметил значительный вклад Алиева в развитие отношений между Москвой и Баку. Отдельно премьер РФ отметил расширение партнерства двух стран в торговле, науке и культуре.
"Уверен, что дальнейшее углубление сотрудничества, реализация новых взаимовыгодных инициатив полностью отвечает интересам Российской Федерации и Азербайджанской Республики. С удовольствием вспоминаю нашу с Вами встречу, состоявшуюся 13 ноября этого года. Буду рад продолжить открытое и конструктивное общение с Вами"
– Михаил Мишустин