Вестник Кавказа

Михаил Мишустин направил Ильхаму Алиеву поздравление с днем рождения

Михаил Мишустин направил Ильхаму Алиеву поздравление с днем рождения
© Фото: сайт правительства России
24 декабря лидер Азербайджана Ильхам Алиева отметит 63-летие. Одним из первых президента республики поздравил глава российского правительства Михаил Мишустин.

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения лидера республики.  

В письме Мишустин отметил значительный вклад Алиева в развитие отношений между Москвой и Баку. Отдельно премьер РФ отметил расширение партнерства двух стран в торговле, науке и культуре.  

"Уверен, что дальнейшее углубление сотрудничества, реализация новых взаимовыгодных инициатив полностью отвечает интересам Российской Федерации и Азербайджанской Республики. С удовольствием вспоминаю нашу с Вами встречу, состоявшуюся 13 ноября этого года. Буду рад продолжить открытое и конструктивное общение с Вами"

– Михаил Мишустин

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