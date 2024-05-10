Ильхам Алиев поблагодарил россиян за помощь в восстановлении Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне в своем интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву особо отметил отношения России и Азербайджана, подчеркнув: это два надежных партнера.

Россия и Азербайджан сегодня – надежные партнеры, и сомнений в этом нет ни в Азербайджане, ни в России, заявил накануне в своем интервью генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Азербайджанский лидер отметил, что в трудные времена две страны всегда демонстрировали и понимание ситуации и вели себя по-дружески. И сейчас, после победного завершения 44-дневной Карабахской войны, они продолжают активно находить новые сферы для торгово-экономического взаимодействия: российские компании одними из первых пришли на помощь Азербайджану в восстановлении Карабаха, разграбленного армянскими оккупантами.

"Недавно начался проект по строительству детского сада по поручению губернатора Астраханской области. Он недавно нас посещал и также посетил Губадлинский район, где этот объект социальной инфраструктуры строится. Так что мы очень благодарны за это внимание. Есть несколько компаний из России, которые участвуют в качестве поставщиков товаров и услуг для восстановления. Есть также и российские подрядчики… Их количество может быть больше, потому что масштабы восстановительных работ достаточно обширные и это, в первую очередь, охватывает сейчас инфраструктурные проекты, дороги, железные дороги, тоннели, мосты, то есть много российских компаний, которые имеют хороший опыт в этой сфере"

- Ильхам Алиев

Азербайджан безусловно приветствует эти инициативы и в плане оказания помощи, как Астраханская область, и в плане просто участия в проектах. Так, первый инвестиционный проект в Азербайджане был осуществлен Татарстаном, который построил сервисный центр "КамАЗ" в Джебраильском районе. Это был первый проект иностранных инвестиций, который воплотили в жизнь российские компании, подчеркнул президент Азербайджана.

Напомним, накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев дал обширное интервью гендиректору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, в котором обстоятельно рассказал об отношениях Баку и Москвы, роли Азербайджана в мире и проблеме западных азербайджанцев.