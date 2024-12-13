Абхазия просит электричество у России

В связи с кризисом в энергетике и пагубными последствиями этого в экономике страны власти Абхазии обратились к России с просьбой обеспечить гуманитарные поставки электроэнергии в республику.

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой обеспечить гуманитарный переток электроэнергии в республику, чтобы избежать возможных последствий энергокризиса на экономику страны, сообщает в своем Telegram-канале Sputnik Абхазия.

В своем обращении Гунба с сожалением отметил, что в краткосрочной перспективе своими силами Абхазия с проблемой не справится.

"Отключения света по 9-11 часов в сутки - приговор системе здравоохранения и образования. Это ставит под угрозу жизнь и здоровье наших детей, пожилых людей, социально незащищенных слоев населения. Абхазия может столкнуться с гуманитарной катастрофой"

- Бадра Гунба

Ситуация в стране накалена до предела, в обществе растут внутренние противоречия, которые уже инициировали события в парламенте, в результате которых накануне погиб депутат Вахтанг Голандзия, добавил и.о. президента.

Напомним, накануне днем около абхазского парламента в Сухуме гремели выстрелы. В результате ЧП ранены двое - депутаты Вахтанги Голандзия и Кан Кварчия. Первый погиб от травм, второй госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Правоохранители Абхазии уже назвали имя подозреваемого: перестрелку мог вести третий депутат парламента Адгур Харазия. Он покинул место убийства, его местоположение неизвестно, в стране после стрельбы был объявлен план-перехват.